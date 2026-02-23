10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin akademi biter bitmez 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Ramazan Genelgesi sonrası yayımlanan laiklik bildirisine de tepki gösteren Tekin "Okullarda ara tatil kaldırılacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim gündeminin öne çıkan başlıklarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Erzurum temasları kapsamında eğitim editörlerinin sorularını cevaplayan Tekin şunları kaydetti:

ÖĞRENCİLER RAHAT OLSUN

“LGS’ye yönelik yeni nesil sorular hazırlanıyor” dediniz. Detayları merak ediyoruz...

-Aslında soru örneklerimizi, MEBİ’de yayımlamaya başladık. Ortaokullar için hazırladığımız örnek sorular ve denemeler MEBİ üzerinden öğrencilere sunuluyor. Şu anda 9 ve 10. sınıftaki müfredat kapsamında çocuklarımız zaten derslerinde bu soruları görüyor. 2026 yılı içerisinde örnek soruları da hem ortaokul hem de lise öğrencileri için yayına alacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar. Sınavlarla ilgili bir değişiklik yok. Bakanlık olarak öğrencilerimizi her yönden destekleyeceğiz.

ZAM İÇİN BİR PAKET HAZIRLADIK

*Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam gündemde mi?

-Var. Bunların hepsi; şube müdürü, müfettiş, genel idare hizmetleri sınıfına geçen arkadaşlarımız; uzman ve başöğretmen haklarını alamıyorlar. Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz.

BİTER BİTMEZ ATAMA OLACAK

*2024 KPSS ile atama ihtimali tamamen ortadan kalktı mı?

-Bir kere o bitti, o yok. Mahkeme kararları hariç. Mahkeme kararları gelirse mahkeme kararını uygularız. Onun dışında 2024 KPSS ile atama yapma ihtimalimiz yani iradi olarak öyle bir seçenek yok. (2025 KPSS) O da yok.

*Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları ne zaman atanacak?

-Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

*Ara tatili kaldıracak mısınız? Şimdi herkes diyor ki; bu kadar konuşuluyorsa Sayın Bakan'ın aklında kaldırmak var.

Onunla ilgili son iki yıldır anket ve değerlendirme yapıyoruz. Şu an önümüzdeki 2027 eğitim öğretim yılı takvimini çalışıyoruz. Diğer yandan eğitim öğretim gün sayımız 180 gün. 2027 için 29 Ekim, 1 Ocak, yarıyıl tatili, Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmî tatilleri de değerlendirdiğimizde bu 180 günü yetiştiremiyoruz. Bu nedenle bu süreci değerlendireceğiz.

'LAİKLİK BİLDİRİSİ'NE TEPKİ

Laiklik bildirisi Ramazan Genelgesi’nden sonra yayımlandı ve beni rahatsız eden, dava konusu şeyler var. Dört tane not aldım. Şimdi diyor ki Trump'ın ipine sarılmış... Bu, benim yaptığım şeylerin bağımsızlık ilkesine halel getirdiğini söylemeye yöneliktir ve suçtur. Kabul etmiyorum. Sonra diyor ki 'laik hukuk düzenini ortan kaldırma çabası'. Yani bizi anayasal düzeni tehdit etmekle itham ediyorlar. Bu olmaz arkadaşlar. Sonra 'Gerici azınlık provokasyon içerisinde' diyor. Bir dakika ya. Ne demek gerici azınlık? Kimden bahsediyorsun sen? Bu, demokratik eleştiri sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir şey değil.

Tek katıldığım bir şey var: Laikliği savunmak suç değil. Evet, laikliği savunmak suç değil. Laikliği ben de savunuyorum ama onların yaptığı din düşmanlığını, Müslüman düşmanlığını savunmuyorum. Ya okumuyorlar metni ya da niyet okuyuculuğu yapıyorlar. Benimle oturup laikliği tartışsınlar. Aynı kişiler benim Cem evine gitmemi de eleştiriyorlar. Heybeliada Ruhban Okuluna da ben gittim. Bir insanda biraz akıl olması lazım.