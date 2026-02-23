Bu vatana aşık bir kadınım! Hadise'den tepki çeken videoya 'oruçlu' yanıt

"KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi. Saral şunları söyledi:

-"Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."