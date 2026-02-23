Bu vatana aşık bir kadınım! Hadise'den tepki çeken videoya 'oruçlu' yanıt
Ünlü şarkıcı ve UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosu tartışma yarattı. AK Parti kanadından videodaki bir ifade sebebiyle Hadise'ye tepki geldi. Hadise'nin Türkiye'yi yardıma muhtaç Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyduğu söylendi. Hadise bu tepkiyi Instagram üzerinden 'Ramazan ve oruçla' yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı ve UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu Hadise'nin Ramazan ayı bağış videosunda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı kefeye koyması tepki çekti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ise Hadise için 'vah zavallı vah' ifadelerini kullandı. Hadise tepkiler üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.
HADİSE TAM OLARAK NE DEDİ?
UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) tarafından 2022'de 'Çocuk Hakları Savunucusu' olarak atanan şarkıcı Hadise, Ramazan ayı dolayısıyla hazırlanan bir bağış videosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Hadise'nin videoda kullandığı ifade şöyle;
-"Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika'nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol".
"KABUL EDİLEMEZ BİR TUTUM"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Hadise'nin söylemini sert bir dille eleştirerek, durumu "küresel duyarlılık adı altında yapılan ciddi bir basiretsizlik" olarak nitelendirdi. Saral şunları söyledi:
-"Hadise'nin UNICEF için hazırladığı videoda Türkiye'yi Gazze ve Sudan ile aynı cümlede "yardıma muhtaç" ülkeler arasında göstermesi kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye, kriz bölgelerinin öznesi değil, oralara yardım götüren bir ülkedir. Kendi ülkesini, savaş ve açlıkla boğuşan coğrafyalarla aynı kategoriye koymak gerçeklikten kopuk ve ülke itibarını zedeleyen bir tutumdur. Küresel duyarlılık adı altında yapılan bu söylem, iyi niyet değil ciddi bir basiretsizliktir."
HADİSE'DEN AÇIKLAMA VAR
Tepkilerin ardından Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Hadise, şunları söyledi:
-"2022 yılında Türkiye için UNICEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak seçildim. O günden bu yana UNICEF ile birlikte çocuklarımız ve gençlerimiz için ihtiyaç duyulan alanlarda çok kıymetli çalışmalar yürüttük. Deprem felaketinden sonra bölgeye gidip çocuklarımızla birebir vakit geçirdim. Düzenlenen eğitimlere, yapılan yardımlara; onların gözlerindeki korkuya ama aynı zamanda umuda yakından tanıklık ettim. O günlerden beri içimde tek bir duygu var: çocuklarımız için daha fazlasını yapabilmek.