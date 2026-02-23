BIST 14.145
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7'si yabancı uyruklu 8 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 05-17 Şubat'ta il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarda 6 kilo 38 gram metamfetamin, 122 gram afyon sakızı, 9 gram eroin ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7'si yabancı uyruklu 8 zanlı, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

