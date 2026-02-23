BIST 13.934
DOLAR 43,84
EURO 51,89
ALTIN 7.267,54
HABER /  DÜNYA

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

ABD ve İran arasındaki müzakere tarihi belli oldu

ABD'nin İran'a yönelik tehditleri sürerken iki ülke arasında müzakerelerden olumlu sonuç çıkması için tüm dünyanın gözü bu toplantıda. İki ülke arasında yeni müzakerelerin tarihini Umman Dışişleri Bakanı duyurdu.

Abone ol

İran ile ABD arasında Umman'ın aracılığında devam eden nükleer görüşmelerin üçüncü turu, 26 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak.

İran ile ABD arasındaki nükleer görüşmelerin üçüncü turu, Umman'ın aracılığında 26 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etti.
Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.
Görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.
Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT'TA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Taraflar, 6 Şubat'ta Umman'da dolaylı müzakereler için bir araya gelmiş ve temasların sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı. Daha sonra görüşmeler 17 Şubat'ta Cenevre'de devam etmişti.

Görüşmelerde özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme oranı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun durumu başlıkları öne çıkmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 işçi istihdam edecek
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Canlı yayında olay kulis! 5 bakan daha değişecek dedi isim isim saydı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
Kuduz vakaları artıyor denmişti! Valilik o haber hakkında açıklama yaptı
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
10 bin öğretmen ataması hemen yapılacak! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'ara tatil' açıklaması
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Oh füzeyi yolladı Sergen Yalçın inanamadı diz çöktü
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı
Gazeteci Cüneyt Özdemir otelde mahsur kaldı
Yavuz Ağıralioğlu: Bismillahlarla yeniden doğrulduk
Yavuz Ağıralioğlu: Bismillahlarla yeniden doğrulduk
Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti
Sakarya'da dini nikahlı eşini silahla öldüren kişi intihar etti
İstanbul Valiliği’nden kuduz iddialarına açıklama
İstanbul Valiliği’nden kuduz iddialarına açıklama
AK Parti’li İnan’dan Hadise’ye sert tepki: Vah zavallı vah
AK Parti’li İnan’dan Hadise’ye sert tepki: Vah zavallı vah
Dünyanın en büyük kartelinin lideri El Mencho öldürüldü
Dünyanın en büyük kartelinin lideri El Mencho öldürüldü