Irak'ta Türkmen vekilin evine silahlı saldırı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Gülsel Muhammed'in Kerkük kentindeki evine silahlı saldırı düzenlendi.

ITC Vekili Muhammed'in Kerkük kent merkezindeki evine yönelik kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, saldırıya yönelik yaptığı açıklamada, Milletvekili Muhammed'in evini hedef alan silahlı saldırıyı sert şekilde kınadı.

"Bu saldırı, Kerkük vilayetinde güvenlik ve istikrarı sarsmaya yönelik tehlikeli bir girişim ve açık bir hukuk ihlalidir." diyen Ağa, Kerkük'teki ilgili güvenlik makamlarını konuyla ilgili acil ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya, failleri ortaya çıkarmaya ve adalete teslim etmeye çağırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.