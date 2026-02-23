Kanarya 3 puan peşinde! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında muhtemel 11’ler belli oldu

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe S.K. sahasında Kasımpaşa S.K.’yı ağırlayacak. Lider Galatasaray S.K.’ın puan kaybıyla zirve için önemli bir avantaj yakalayan sarı-lacivertliler, kazanması halinde puanları eşitleme şansını elde edecek. Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Kasımpaşa ise son haftada Fatih Karagümrük S.K. karşısında aldığı 3-2’lik galibiyetin moraliyle sahaya çıkacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri...Abone ol
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe S.K., sahasında Kasımpaşa S.K.’yı ağırlayacak. Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede düdük Yasin Kol’da olacak. Kritik karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Yiğit Efe, Oosterwolde, Mert Müldür, Guendouzi, İsmail Yüksek, Musaba, Asensio, Kerem, Talisca.
Kasımpaşa: Gianniotis, Arous, Becao, Opoku, Frimpong, Baldursson, İrfan Can, Kerem Demirbay, Ben Ouanes, Benedyczak, Cenk Tosun.
FENERBAHÇE ZİRVEYİ HEDEFLİYOR
Ligde namağlup tek takım konumundaki Fenerbahçe, son 3 maçını kazanarak çıkışını sürdürdü. Haftaya 52 puanla ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle önemli bir fırsat yakaladı. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa zirvede puanları eşitleyecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1 sona ermişti.
KASIMPAŞA ALT SIRALARDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR
Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, ligde 19 puanla alt sıralarda yer alıyor. Son maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puan alarak düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VE SINIRDAKİLER
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ve Milan Skriniar karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde gelecek hafta Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.