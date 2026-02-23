BIST 14.102
Kan donduran iddia! Aydın'da uçurumda cesedi bulunan adamın eşi ve oğlu gözaltında

Aydın'ın Söke ilçesinde uçurumda Mehmet Çiftçi'nin cesedinin bulunmasına ilişkin, eşi ve oğlu dahil 9 şüpheli gözaltına alındı. Çiftçi'nin define araması sırasında patlatılan dinamit nedeniyle öldüğü, cesedinin de şüpheliler tarafından uçuruma atıldığı iddia ediliyor.

Söke Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Nallıca mevkisinde cesedi bulunan Mehmet Çiftçi'nin (46) ölümünün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma Çiftçi'nin eşi G.Ç. ile oğlu U.Ç'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin bölgede define aradığı, patlatılan dinamit nedeniyle hayatını kaybeden Çiftçi'nin cesedini uçurumdan attıkları iddia edildi.

112 Acil Çağrı Merkezine dün Nallıca mevkisinde uçurumda hareketsiz yatan birinin olduğu yönünde ihbarda bulunulmuş, ekiplerin güçlükle ulaştığı bölgede hareketsiz yatan Mehmet Çiftçi'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

