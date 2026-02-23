3 soruda Meksika'da neler oldu? El Mencho öldürüldü, ülke savaş alanına döndü! Eski mesleği...
Meksika'da düzenlenen operasyonda ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho öldürüldü. Başına ABD tarafından 15 milyon dolar ödül koyulan baronun öldürülmesi sonrası ülke adeta savaş alanına döndü. Ülkede kartel üyeleri barikatlar kurdu, otomobilleri ateşe verdi. İşte detaylar...
22 Şubat'ta Meksika'da neler oldu? Meksika Ordusu gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri El Mencho lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'i ülkenin güney batısındaki Jalisco eyaletinin Talpalpa bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Başına ABD tarafından 15 milyon dolar ödül koyulan El Mencho'nun ölümünün ardından Meksika'da kaos hakim oldu. Meksika Ordusu'nun operasyonunun ardından kartelle bağlantılı gruplar ülke genelinde geniş çaplı misilleme eylemlerine girişti. Meksika'daki 31 eyaletin 20'sinde 250'den fazla noktada yollar barikatlarla kapatıldı. Kartel üyeleri otomobilleri ve otobüsleri ateşe verdi.
Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda özellikle turistlerin panik anları yaşadığı belirtilirken, görüntülerde yolcuların terminallerde saklandığı ve dumanların yükseldiği görüldü. Meksika Güvenlik Kabinesi, barikatların yüzde 90'ının temizlendiğini ve ulaşımın normale dönmeye başladığını duyurdu. Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı yer ise 65 farklı barikatla kartelin kalesi konumundaki Jalisco eyaleti oldu.
El Mencho kimdir? Eski mesleği...
Nemesio Oseguera Cervantes 1966 doğumlu. "El Mencho" lakabıyla olarak bilinen Oseguera, uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ABD'de hapis yattıktan sonra sınırdışı edilerek ülkesi Meksika'ya dönüyor. Ardından bir dönem polislik yapan El Mencho daha sonra Milenio Kartel'ine katılıyor. Karteldeki gücünü artırmak için suç örgütünün yöneticilerinden birinin kız kardeşiyle evlenen El Mencho, kartelde güç basamaklarını teker teker çıkmaya başlıyor.