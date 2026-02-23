3 soruda Meksika'da neler oldu? El Mencho öldürüldü, ülke savaş alanına döndü! Eski mesleği...

Guadalajara Uluslararası Havalimanı’nda özellikle turistlerin panik anları yaşadığı belirtilirken, görüntülerde yolcuların terminallerde saklandığı ve dumanların yükseldiği görüldü. Meksika Güvenlik Kabinesi, barikatların yüzde 90'ının temizlendiğini ve ulaşımın normale dönmeye başladığını duyurdu. Şiddet olaylarının en yoğun yaşandığı yer ise 65 farklı barikatla kartelin kalesi konumundaki Jalisco eyaleti oldu.