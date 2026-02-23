Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi: 9 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 S 9252 plakalı servis minibüsü, Mızraklı Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 8 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.
Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.