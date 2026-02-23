Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği’nden güvenlik uyarısı

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği, Meksika’da kartellere yönelik operasyon sonrası artan şiddet olayları nedeniyle Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısında bulundu. Jalisco başta olmak üzere birçok eyalette yaşanan gelişmelerin yakından izlendiği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Abone ol
Meksika’da Jalisco Yeni Nesil Karteli’ne yönelik operasyon sonrası bazı eyaletlerde şiddet olayları tırmandı. Türkiye Cumhuriyeti Meksika Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Meksika'da 'El Mencho' depremi: Kartel lideri öldürüldü, ülke savaş alanına döndü
Büyükelçilik tarafından sosyal medya platformu X'ten yapılan açıklamada, Jalisco, Michoacan, Guanajuato, Tamaulipas, Aguas Calientes ve Zacatecas eyaletlerinde dün yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Türk vatandaşlarının mevcut gelişmeler karşısında müteyakkız olmaları, güvenliklerine azami dikkat göstermeleri, yerel makamların uyarılarını ve yönlendirmelerini izlemelerinin önem arz ettiği vurgulanan paylaşımda, "+525579177785" numaralı acil durum hattından Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.