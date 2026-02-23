Vakıf Leasing uluslararası piyasalardan 50 milyon avroluk yeni kaynak temin etti

Vakıf Leasing, uluslararası finansman stratejisi doğrultusunda Bank ABC ile 50 milyon avro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vakıf Leasing, küresel finans mimarisi içindeki konumunu daha sağlam bir zemine oturtmayı ve uluslararası finansman kaynaklarına erişim yetkinliğini niteliksel olarak derinleştirmeyi hedefleyen stratejik yaklaşımını istikrarlı biçimde hayata geçiriyor.

Bu çerçevede Bank ABC ile yapılan 50 milyon avro tutarındaki kredi anlaşması, kurumun uluslararası finans çevrelerindeki konumu, sahip olduğu itibarı ve uzun vadeli işbirliği geliştirme kapasitesinin bir yansıması olarak öne çıktı.

Geçen yıl hayata geçirilen ilk işlemin ardından sağlanan yeni kaynak, Vakıf Leasing'in uluslararası sermaye piyasalarındaki kredibilitesini daha da güçlendirirken, istikrarlı, uzun vadeli ve öngörülebilir finansman yapıları oluşturma hedefini de pekiştirdi.

Sağlanan finansman, başta sanayi olmak üzere üretim, ihracat ve katma değer odaklı yatırımların finansmanında kullanılacak. Vakıf Leasing, bu kaynakla Türk yatırımcısının uzun vadeli finansman ihtiyaçlarına daha güçlü ve esnek çözümler sunmayı hedefliyor.

Küresel sermayeyi yerel yatırım dinamikleriyle buluşturan şirket, mevcut finansman gereksinimlerine yanıt vermekle sınırlı kalmayarak, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme perspektifine ve rekabet gücünün yapısal olarak güçlendirilmesine de stratejik bir katkı sunuyor. ​​​​​​​

"Uluslararası kaynaklara erişim gücümüzü artıracağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Leasing Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Özetci, şirketin küresel finansman ağını istikrarlı ve seçici bir yaklaşımla genişlettiklerini belirtti.

Özetci, Bank ABC ile gerçekleştirdikleri yeni işlemin yalnızca bir kredi anlaşması olmadığını, karşılıklı güvene dayalı, uzun vadeli ve stratejik bir işbirliğinin güçlü bir yansıması olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uluslararası kaynaklara erişim gücümüzü artırarak, müşterilerimizin yatırım vizyonunu desteklemeye ve ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Vakıf Leasing olarak, sektörümüzde öncü rolümüzü ve reel sektörün stratejik çözüm ortağı olma misyonumuzu kararlılıkla sürdürecek, önümüzdeki dönemde de küresel finans piyasalarındaki derinliğimizi artırarak, reel sektörün dönüşümüne, yatırım iştahının güçlenmesine ve ekonomik büyümenin kalıcı hale gelmesine katkı sunmaya devam edeceğiz."