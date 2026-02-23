BIST 14.054
Juventus-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off rövanşında 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak Juventus-Galatasaray maçını, Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakada Pinheiro'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Portekiz'den Joao Gonçalves ise müsabakanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski olacak.

