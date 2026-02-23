Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu

Meksika'da ülkenin en çok aranan uyuşturu baronunun öldürülmesi sonrası kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıkarken Aguascalientes şehrinde bir futbol karşılaşmasında yaşananlar spor dünyasında gündem oldu. Hakemin stat çevresinde yaşanan çatışma nedeniyle aniden oyunu durdurması sonrası futbolcular can havliyle sahadan kaçtı.

Abone ol

Meksika’da saha dışındaki şiddet bu kez yeşil sahaların tam ortasına kadar girdi. Aguascalientes şehrinde oynanan Necaxa - Querétaro kadın futbol maçı, stadyum çevresinde patlak veren kanlı çatışmalar nedeniyle yarıda kesildi. Futbolcuların can havliyle soyunma odasına kaçtığı o anlar, spor dünyasında gündem oldu.

Olayların fitilini, ülkenin en tehlikeli suç örgütü liderlerinden biri olan "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera’nın öldürülmesi ateşledi. Kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar stadyum kapılarına kadar dayanırken, şehrin pek çok noktasında araçlar ateşe verildi. Hakemin düdüğüyle duran maçta, tribünlerdeki taraftarlar ve sahadaki sporcular büyük bir korku yaşadı.

Dünya Kupası için gözler FIFA'da!

Olayların yaşandığı ve kartel üyelerinin birçok yeri ateşe verdiği Meksika'da son yaşananlar sonrası gözler FIFA'ya çevrildi.

Dört ay sonra düzenlenecek Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak Meksika'da futbolseverler endişeli.

FIFA'nın gelişmeleri yakından takip ettiği ve olayların uzun sürmesi halinde kararı gözden geçireği öğrenildi. Meksika basınında yer alan haberlere göre; 2026 Dünya Kupası'nın Meksika'daki maçlarını ABD ve Kanada'daki ek sahalara alınabilir.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.