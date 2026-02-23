BIST 14.049
DOLAR 43,83
EURO 51,74
ALTIN 7.271,95
HABER /  GÜNCEL

Bakan Çiftçi paylaştı: Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

Bakan Çiftçi paylaştı: Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bakanlık himayesinde ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit yakınlarının umre ibadetini yerine getirdiğini bildirdi.

Abone ol

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin aziz emanetleri umre ibadetlerini tamamladı." ifadesini kullandı. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığının himayelerinde, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle şehit annelerinin ve şehitlerin muhterem eşlerinin, mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın huzur ve bereketiyle umre ibadetlerini eda ederek memleketlerine dönüş yaptığını aktardı.

Bakan Çiftçi paylaştı: Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi - Resim: 0

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Eylül ayında 21 ilden 61 şehit yakınıyla başlatılan bu anlamlı programın ikinci kafilesinde ise 60 ilimizden 60 şehit yakını mukaddes beldeleri ziyaret ederek ibadetlerini tamamladı. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli annelerimiz ve fedakar eşleri başımızın tacı, gönlümüzün en müstesna yerindedir. Sizlerin duası, sabrı ve metaneti, bu aziz milletin en büyük gücüdür. Rabb'im dualarını kabul, ibadetlerinizi makbul eylesin."

Bakan Çiftçi paylaştı: Şehit yakınları umre ibadetini yerine getirdi - Resim: 1

Paylaşımda, şehit yakınlarının umre ziyaretine ve Bakan Çiftçi ile yaptıkları görüntülü konuşmaya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
VavaCars'tan otomotiv pazarına ilişkin değerlendirme
VavaCars'tan otomotiv pazarına ilişkin değerlendirme
AB: Gazze’deki barış sürecinde rol almak istiyoruz
AB: Gazze’deki barış sürecinde rol almak istiyoruz
Eti Bakır AR-GE Merkezi tescillendi
Eti Bakır AR-GE Merkezi tescillendi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi: 9 yaralı
Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi: 9 yaralı
Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü
Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü
Arsenal kaçıyor City kovalıyor İnter farkı açtı Fransa'da zirve el değiştirdi
Arsenal kaçıyor City kovalıyor İnter farkı açtı Fransa'da zirve el değiştirdi
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin sözlerine sert tepki
AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin sözlerine sert tepki
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Zelenskiy: Üçüncü dünya savaşı Putin başlattı
Zelenskiy: Üçüncü dünya savaşı Putin başlattı
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı