Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan şok ceza puanlar gitti

ADANA Demirspor bir dönem ligin sürpriz takımlarından biriydi. Geçen sezon Süper Lig’den düşen Adana Demirspor’a bir darbe de FIFA'dan geldi. FIFA, Adana temsilcisine eksi 12 puan silme cezası daha verdi.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a bir kötü haber daha geldi. FIFA Disiplin Komitesi, TFF 1. Lig'de yer alan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor'a 2 dosyadan 12 puan silme cezası verdi.

Adana Demirspor'a geçtiğimiz hafta da 12 puan ceza verilmişti.

PUANI -45'E ULAŞTI

Adana Demirspor'un -12 puan silme cezası sonrası puanı -51'e ulaştı.

Akdeniz ekibi, 1. Lig'de çıktığı 26 maçta hiç galibiyet alamazken, 3 beraberlik ve 23 yenilgi yaşadı.

KULÜP TARAFTARA DEVREDİLDİ

Adana Demirspor’un sahibi değişti ve kulüp taraftar grubuna devredildi.Adana Demirspor taraftar gruplarından Şimşekler Grubu, kulüp için yürütülen bağış ve SMS kampanyası için yardım istedi. Açıklamada, ''Kampanyamızı tekrar harekete geçirmek ve takımımızı düzlüğe çıkarmak için hep birlikte #YaşasınDemirspor diye haykıracağız'' denildi.