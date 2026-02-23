Galatasaray maçı öncesi Juventus’ta Kenan Yıldız krizi

Juventus F.C.’ta Galatasaray S.K. maçı öncesi Kenan Yıldız endişesi yaşanıyor. Como 1907 karşılaşmasında sakatlanan genç yıldız, sol baldırındaki sorun nedeniyle son antrenmana katılmadı. Sağlık ekibi tarafından durumu yakından takip edilen Kenan’ın Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığı moralleri bozdu. Como maçında darbe alan milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

SPALLETTI: DURUMUNA BAKACAĞIZ

Serie A'nın 26. haftasında sahasında Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 84. dakikada oyundan alındı.

Maç sonrası konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcu, son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadı. Sol baldırında sorun yaşadığı belirtilen Kenan'ın durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Henüz kapsamlı bir teste girmediği belirtilen genç oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta görev aldı. Genç yıldız söz konusu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.