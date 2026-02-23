BIST 14.054
DOLAR 43,83
EURO 51,73
ALTIN 7.275,56
HABER /  SPOR

Galatasaray maçı öncesi Juventus’ta Kenan Yıldız krizi

Galatasaray maçı öncesi Juventus’ta Kenan Yıldız krizi

Juventus F.C.’ta Galatasaray S.K. maçı öncesi Kenan Yıldız endişesi yaşanıyor. Como 1907 karşılaşmasında sakatlanan genç yıldız, sol baldırındaki sorun nedeniyle son antrenmana katılmadı. Sağlık ekibi tarafından durumu yakından takip edilen Kenan’ın Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta Kenan Yıldız'ın sakatlığı moralleri bozdu. Como maçında darbe alan milli futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor.

SPALLETTI: DURUMUNA BAKACAĞIZ

Serie A'nın 26. haftasında sahasında Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta Kenan Yıldız karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak 84. dakikada oyundan alındı.

Maç sonrası konuşan teknik direktör Luciano Spalletti, "Bir darbe aldı ve topallıyordu. Durumunun ne kadar ciddi olacağına bakacağız" ifadelerini kullandı.

ANTRENMANA ÇIKMADI

İtalyan basınında yer alan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcu, son antrenmanda tedbir amaçlı yer almadı. Sol baldırında sorun yaşadığı belirtilen Kenan'ın durumunun yeniden değerlendirileceği aktarıldı.

Henüz kapsamlı bir teste girmediği belirtilen genç oyuncunun, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giyme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 35 maçta görev aldı. Genç yıldız söz konusu karşılaşmalarda 9 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

JUVENTUS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus ile Galatasaray arasında oynanacak rövanş maçı 25 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'de başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
VavaCars'tan otomotiv pazarına ilişkin değerlendirme
VavaCars'tan otomotiv pazarına ilişkin değerlendirme
AB: Gazze’deki barış sürecinde rol almak istiyoruz
AB: Gazze’deki barış sürecinde rol almak istiyoruz
Eti Bakır AR-GE Merkezi tescillendi
Eti Bakır AR-GE Merkezi tescillendi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 73'e yükseldi
Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi: 9 yaralı
Hatay'da öğrenci servisi ağaçlık alana devrildi: 9 yaralı
Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü
Bugünden itibaren devrede! Hız sınırı 70 kilometreye düşürüldü
Arsenal kaçıyor City kovalıyor İnter farkı açtı Fransa'da zirve el değiştirdi
Arsenal kaçıyor City kovalıyor İnter farkı açtı Fransa'da zirve el değiştirdi
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı
AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin sözlerine sert tepki
AK Parti'den ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin sözlerine sert tepki
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Tüm vatandaşlara mesaj atıldı, 3 saat kapanacak
Zelenskiy: Üçüncü dünya savaşı Putin başlattı
Zelenskiy: Üçüncü dünya savaşı Putin başlattı
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı
Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu işte fiyatı