HABER /  EKONOMİ

Haberler kötü motorine çok büyük zam var! Yarın litresi 61 lirayı geçecek

Petrol fiyatlarının 70 dolar seviyesine yükselmesinin ardından akaryakıta zam göründü. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Brent petrol son dönemde 70 dolar bandını aşarak son 7 ayın en yüksek seviyelerine çıktı ve bu da akaryakıta zam getirdi. Motorinin litre fiyatına gelen zam bu kez büyük oldu. Gece yarısından itibaren zam pompaya yansıyacak. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Motorinin litresi 61 lirayı aşacak
İstanbul'da motorinin litre fiyatının 60,29 liraya, Ankara'da 61,42 liraya, İzmir'de ise 61,70 liraya yükselmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Cuma günü 71,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı,  bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,8 azalışla 70,59 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,68 dolardan işlem gördü. Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve ABD-İran hattındaki diplomatik temaslar öncesinde petrol fiyatları haftanın ilk işlem gününde geriledi.

İl il güncel benzin ve motorin fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası : Benzin litre fiyatı: 57.17 TL
Motorin litre fiyatı: 57.89 TL, LPG litre fiyatı: 30.29 TL

İstanbul Anadolu yakası : Benzin litre fiyatı: 57.00 TL
Motorin litre fiyatı: 57.74 TL, LPG litre fiyatı: 29.69 TL

Ankara : Benzin litre fiyatı: 58.10 TL
Motorin litre fiyatı: 59.02 TL, LPG litre fiyatı: 30.17 TL

İzmir: Benzin litre fiyatı: 58.37 TL
Motorin litre fiyatı: 59.30 TL, LPG litre fiyatı: 30.09 TL

