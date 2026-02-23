Trump'ın kararı altın fiyatlarını uçurdu! İslam Memiş 'vedalaşırım' dedi o rakamı açıkladı
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 23 Şubat 2026 pazartesi günü 7 bin liranın üzerine işlem görüyor. Öte yandan ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş de dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Cuma günü ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü 7 bin 184 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın 7 bin 271 lira seviyesinde bulunuyor.Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 408 liradan, Cumhuriyet altını ise 49 bin 222 liradan satılıyor.
ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından dolardaki zayıflamayla birlikte 5 bin 176,6 dolarla üç haftanın zirvesini gören altının onsu, cuma günkü kapanışın yüzde 1,2 üstünde 5 bin 160 dolardan işlem görüyor.
Öte yandan ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.
İSLAM MEMİŞ O RAKAMI AÇIKLADI
İslam Memiş de altınla vedalaşacağı rakamı açıkladı. Memiş “Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin dolar hedefi sürüyor. Yılın ilk yarısında 6 bin dolar seviyesini görürsem altın ile vedalaşırım. "