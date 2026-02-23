Trump'ın kararı altın fiyatlarını uçurdu! İslam Memiş 'vedalaşırım' dedi o rakamı açıkladı

İSLAM MEMİŞ O RAKAMI AÇIKLADI

İslam Memiş de altınla vedalaşacağı rakamı açıkladı. Memiş “Ons altın için 6 bin dolar, gram altın için ise 10 bin dolar hedefi sürüyor. Yılın ilk yarısında 6 bin dolar seviyesini görürsem altın ile vedalaşırım. "