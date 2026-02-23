BIST 14.091
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusunun da değerlendirileceği öğrenildi.

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.30'da başladı. Toplantıda pek çok önemli ana başlık yer alırken bunlardan bir tanesinin de emeklilere verilen bayram ikramiyesinin artırılması olduğu öğrenildi.

YOĞUN KABİNE GÜNDEMİNDE EKONOMİ BAŞLIKLARI
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Kabine'nin gündeminde ekonomi başlığı da yer alacak. Bu çerçevede Ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimlerinin değerlendirileceği, 2026 yılında enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımların ele alınacağı aktarıldı.

BAYRAM İKRAMİYESİ
Bir diğer önemli konu ise emekli bayram ikramiyesi. Emeklilere verilen 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin artırılıp artırılmayacağı konusunun da toplantıda masaya geleceği kaydedildi.

YENİ BAKANLAR DA KATILACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya, yeni göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez katılacak.

