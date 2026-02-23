BIST 14.091
İstanbul'u alan Türkiye'yi alır deniyor! ORC'nin bu anketinde bakın hangi parti birinci

ORC Araştırma İstanbul il genelinde bin 480 kişi ile yaptığı son anketin sonucunu paylaştı.Ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Anket sonuçlarına göre ilk sırada CHP ikinci sırada AK Parti yer aldı. ORC, yerel seçimlerden sonra oturan belediye başkanlarının 2 yılı için de anket yaptı. Listeye CHP'den olaylı şekilde ayrılıp AK parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu bakın kaçıncı sıradan girdi.

ORC Araştırma İstanbul il genelinde 15-19 Ocak 2026 tarihinde bin 480 kişi ile yaptığı son anketin sonucunu paylaştı.  Ankette 'Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu. Anket sonuçlarına göre CHP yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldı. AK Parti ise yüzde 31,3 ile ikinci sırada yer aldı. Anket sonuçlarına göre üçüncü sırada DEM parti, dördüncü sırada ise MHP bulunuyor. İşte ORC'nin son anketinin sonuçları:

CHP: Yüzde 32,5
AK Parti:Yüzde 31,3
DEM Parti: Yüzde 8,1
MHP: Yüzde 5,5
İYİ Parti: Yüzde 5,1
Zafer Partisi: Yüzde 4,1
BBP: Yüzde 3,3
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
Saadet Partisi: Yüzde 1,7
TİP: Yüzde 1,5
Diğer: Yüzde 4,4.
İstanbul'u alan Türkiye'yi alır deniyor! ORC'nin bu anketinde bakın hangi parti birinci - Resim: 0

SON 2 YILIN EN BAŞARILI BAŞKANLARI
ORC yerel seçimlerde koltuğa oturan belediye başkanları için de anket yaptı. Mart 2024-Şubat 2026 arası, 2 Yıllık Hizmet Memnuniyeti anketinin sonuçlarına göre Fatma Şahin zirvede bulunurken, Mehmet Sekmen ikinci, CHP'den AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu ise 3. sırada çıktı. Liste şöyle:

İstanbul'u alan Türkiye'yi alır deniyor! ORC'nin bu anketinde bakın hangi parti birinci - Resim: 1

