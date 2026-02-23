BIST 14.091
Yedikule Hastanesi'nde rüşvet iddiasında 3 sanığa tahliye

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde ameliyat sürecine ilişkin “bağış” iddialarıyla açılan davada tutuklu 3 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müştekiler şikayetçi olmadıklarını, ödemeleri kendi istekleriyle yaptıklarını belirtirken, dava 7 Temmuz’a ertelendi.

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde bazı servislerde ameliyat günlerinin öne çekilmesi karşılığında “bıçak parası” talep edildiği iddialarına ilişkin açılan davada 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Hastanenin başhekimliğine yapılan başvurularda, bazı hastalardan ameliyat tarihlerinin öne alınması için para istendiği öne sürüldü. Şikayetlerin değerlendirilmesinin ardından durum Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirildi.

Yedikule Hastanesi'nde rüşvet iddiasında profesör hakim karşısında

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında hastanenin Göğüs Hastalıkları bölümünde görevli doktorlar Volkan E., Yaşar S. ve Muzaffer M.’nin de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede, Muzaffer M., Volkan E. ve Yaşar S. hakkında “suç örgütü kurma” ve “görevin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle irtikap” suçlarından 9 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

