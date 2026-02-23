Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu bakın nasıl çıktı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi Ali Kaya, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya’nın, kan ve idrar testlerinde uyuşturucu açıklandı. Ali Kaya ile birlikte tutuklanan 6 ismin test sonuçları da belli oldu. 2 isim temiz çıkarken 4 kişinin kokain kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya, beraberindeki 21 kişiyle 'uyuşturucu' suçlaması gerekçesi ile 4 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Ali Kaya, 6 Şubat tarihinde çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Ali Kaya'dan gözaltı sürecinde alınan kan ve idrar örneklerinin sonuçları çıktı.

Adli Tıp Kurumu göre Ali Kaya'dan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunmadı.

Ali Kaya ile beraber tutuklanan 6 ismin Adli Tıp Kurumu uyuşturucu test sonuçları da belli oldu. 2 kişi temiz çıkarken 4 kişide kokain bulundu. Test sonuçları şöyle;

-Vakıf Serter Varol'un testi negatif çıktı uyuşturucu yok

-Aylin Doğru Çelik'in testi negatif çıktı uyuşturucu yok

-Sinan Urfalı'nın idrarında ve saç örneklerinde kokain tespit edildi

-Barış Çalık'ın kan, idrar ve saç örneklerinde kokain tespit edildi

-Mertcan Aliooğlu'nun kan ve saç örneklerinde kokain tespit edildi

-Sevcan Güler'in kanında kokain tespit edildi.

"HAYATIM BOYUNCA AĞZIMDAN GEÇMEDİ"

Kaya, hakimlikteki savunmasında uyuşturucu iddiaları için, "Hayatım boyunca ağzımdan hiçbir şekilde uyuşturucu madde geçmemiştir. Bununla alakalı tahliller verdim, tahliller alınırken Adli Tıp Kurumu'ndan tırnak ve saç örneklerimin alınmasını istedim ama 'Gerek yok' dediler" şeklinde savunma yapmıştı.