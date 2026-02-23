Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama

Akbank, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ile gerçekleştirdiği e-defter entegrasyonuyla KOBİ'lerin kredi değerlendirme süreçlerinde manuel belge akışını ortadan kaldırarak finansmana erişimi hızlandıran yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KKB ile gerçekleştirdiği entegrasyon sayesinde KOBİ müşterilerinin e-defter verilerini dijital ortamda alarak işleyebilen bir altyapı oluşturdu.

Böylece işletmelerin finansal verilerini bankaya iletmek için yürüttüğü manuel süreçler sona ererken, kredi değerlendirme ve finansmana erişim süreçlerinde hız ve doğruluk artacak. Hizmetten, kayıtlarının banka ile paylaşılmasına izin veren KOBİ'ler yararlanabilecek.

Uygulamayla KOBİ'ler, mali tablolarını ayrıca hazırlayıp bankaya iletmek zorunda kalmadan verilerini güvenli şekilde dijital ortamda paylaşabilecek. Bu sayede kredi başvuruları ve finansal değerlendirmeler daha kısa sürede sonuçlanacak, işletmelerin operasyonel yükü azalacak.

Akbank ile KKB işbirliğiyle hayata geçirilen e-defter entegrasyonuyla işletmelerin finansmana erişim süreçlerinin sadeleştirilmesi ve KOBİ'lerin büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

"Yeniliklerle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Alper Bektaş, KKB işbirliğinde yürütülen e-defter entegrasyonuyla elde edilen güncel veriler sayesinde işletmelerin finansal durumuna ilişkin daha net analizler ve karar alma mekanizmaları oluşturduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sayede risk değerlendirmeleri güçlenirken, KOBİ'ler daha sağlıklı, hızlı ve verimli şekilde finansmana ulaşabiliyor. Alanında öncü olan bu uygulama, bankacılıkta veri temelli karar alma döneminin KOBİ segmentinde yaygınlaşmasının da önünü açıyor. Bu gibi yeniliklerle işletmelerin yanında olmaya devam edeceğiz."

KKB Satış, Operasyon ve Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Erşan Rasim Hoşrik de e-defter entegrasyonunun KOBİ'lerin finansmana erişimde karşılaştığı tekrar eden belge hazırlama ve paylaşım yükünü ortadan kaldırdığını aktardı.

Hoşrik, KKB olarak, işletmelerin onayıyla mali verilerinin güvenli ve standart şekilde bankalarla paylaşılmasını sağladıklarını belirtti.

Bu yapı sayesinde KOBİ'lerin, aynı bilgiyi her başvuruda yeniden üretmek yerine işlerini büyütmeye odaklanabildiklerini vurgulayan Hoşrik, "Bankalar ise risk değerlendirmelerini güncel ve doğrulanmış verilerle yapabiliyor. Bu süreç, finansal ekosistemde veri temelli karar almanın KOBİ segmentindeki dönüm noktası. Söz konusu entegrasyonların yaygınlaşması için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.