Türkiye'nin kartlı ödemelerinde ciddi artış var!

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar liraya ulaştı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ocak ayına ilişkin verileri yayımladı. Buna göre, ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 143,4 milyona, banka kartı 210,9 milyona, ön ödemeli kart sayısı 110,6 milyona yükseldi. 

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısında yüzde 10, banka kartlarında yüzde 8 artış yaşanırken, ön ödemeli kart sayısı yüzde 2 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 6 artarak 464,9 milyon oldu.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla ocakta yapılan toplam ödeme tutarı yıllık bazda yüzde 45 artarak 2 trilyon 326 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bu ödemelerin yaklaşık 2 trilyon lirası kredi kartları, 322,8 milyar lirası banka kartları, 7,5 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

 Aynı dönemde ödeme tutarı ise kredi kartlarında yüzde 46, banka kartlarında yüzde 55 artarken, ön ödemeli kartlarda yüzde 77 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı yüzde 8 artarak 1,7 milyara yükseldi. Bunun 1 milyar 9,6 milyonunu kredi kartları, 664,7 milyonunu banka kartları, 31,8 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

