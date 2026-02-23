ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein'e ait depolar gün yüzüne çıktı. Epstein'in dijital materyalleri, senelerce bu depolarda sakladığı anlaşıldı. Depolardan şimdiye kadar ortaya çıkmamış kanıtların bulunabileceği belirtildi.

Abone ol

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılandığı sırada hapishanede ölen Jeffrey Epstein'e ait depolar bulundu. ABD genelinde en az 6 farklı depo kiraladığı ortaya çıktı. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, depoların büyük bölümü Florida'da bulunuyor. Bu depolar için 2003-2019 yıllarında binlerce dolar ödeme yapıldı.

Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar

Cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmakla yargılanan Jeffrey Epstein'in, suç delillerini gizlediği düşünülen depolarının bulunduğu ortaya çıktı.

ABD genelinde en az 6 farklı depo kiraladığı anlaşılan Epstein'in, bu depolara kredi kartı kayıtları, dosyalar, bilgisayarlar, CD'ler, fotoğraflar ve belgeler gibi birçok delil sakladığı düşünülüyor.

Depolara taşınan materyaller arasında, Epstein'in Karayipler'deki özel adası Little Saint James'ten getirilen ve taşınması/silinmesi için talimat verildiği iddia edilen bilgisayarlar da bulunuyor.

Depoların varlığına dair ilk izler, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Riley Kiraly isimli bir dedektiflik firmasıyla Epstein arasındaki yazışmaları içeren e-posta verilerinde ortaya çıktı.

Florida'daki depoların, Epstein'in Palm Beach ve Delray Beach çevresindeki evlerine birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Epstein'in özel dedektiflik firması Riley Kiraly ile yakın çalıştığı ve 2010'un ilk beş ayında firmaya 38 bin 500 dolar ödeme yaptığı kredi kartı kayıtlarından anlaşıldı.



BASKINDAN ÖNCE DELİLLERİ BU DEPOLARA GİZLEDİ!

Yetkililer, bu depolarda Epstein'e ve suç ortaklarına ait birçok delil olabileceğini düşünüyor. Depolarda kredi kartı kayıtları, dosyalar, bilgisayarlar, CD'ler, fotoğraflar ve belgelerin gizlendiği belirtildi. Belgelerde, Epstein’in mülklerine yönelik baskınlar öncesinde içeriden bilgi aldığı ve delilleri önceden ortadan kaldırdığı yönündeki şüpheleri destekleyen detaylar da yer aldı.

Eski bir polis şefi olan Michael Reiter da bu ihtimali destekleyen açıklamalarda bulundu. 2005 yılında Epstein'in evinde yapılan aramada evin, 'temizlenmiş' olduğunu söyledi.

ÖZEL DEDEKTİFLİK FİRMASIYLA ANLAŞMALI

Belgelerde, Epstein’in özel dedektiflik firması Riley Kiraly ile yakın çalıştığı da ortaya çıktı. Kredi kartı kayıtları, Epstein’in yalnızca 2010’un ilk beş ayında bu firmaya 38 bin 500 dolar ödeme yaptığını gösteriyor.

Depolara taşınan materyaller arasında, Epstein’in Karayipler’deki özel adası Little Saint James’ten getirilen bilgisayarların da bulunduğu ifade edildi. Bu cihazların taşınması ve silinmesi için talimat verildiği iddia ediliyor.

DEPOLARA DAİR İLK İZ

Depoların ilk izi, ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan e-posta verilerinde ortaya çıktı. 2009 tarihli bir e-postada, Riley Kiraly adına çalışan bir yetkili, Epstein’e depoda kilitli bulunan bilgisayar ve belgelerle ne yapılması gerektiğini soruyor. Aynı yıl Epstein’in, bir fotoğrafın depoda saklandığını belirten başka bir yazışması da dosyalarda yer aldı.

Florida’daki depoların, Epstein’in Palm Beach ve Delray Beach çevresindeki evlerine yalnızca birkaç kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi. Ayrıca New York’taki malikanesine yakın bir depoda da mobilyalar, ekipmanlar ve bilgisayarlar bulunduğu, New Mexico’daki çiftliğinin yakınında ise “gizli bir depo” ile ilgilendiğine dair kayıtlar olduğu belirtildi.