Trump'ın merak ettiği soruya Arakçi'den bayraklı yanıt

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ettiği yönündeki açıklamasına yanıt vererek, “Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un açıklamasına sanal medya hesabından yanıt verdi. İran haritasının bayrakla kaplandığı bir görsel paylaşan Arakçi, "Neden teslim olmadığımızı mı merak ediyorsunuz? Çünkü biz İranlıyız" ifadelerini kullandı.

Witkoff, ABD basınına yaptığı değerlendirmede ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını artırmasına rağmen İran'ın geri adım atmadığını söyledi. Trump'ın, İran'ın yoğun baskı ve bölgedeki güçlü ABD deniz konuşlanmasına rağmen ABD'ye, "Nükleer silah istemiyoruz, işte yapmaya hazır olduklarımız" diyerek, bir adım atmamış olmasını sorguladığını vurgulayan Witkoff, "Teslim olmak ifadesini kullanmak istemiyorum ama Trump, İran'ın neden hala teslim olmadığını merak ediyor" açıklamasında bulundu.