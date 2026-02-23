YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı boşaltıldı

Suriye’nin Haseke ilinde, geçen ay düzenlenen operasyonla terör örgütü YPG’nin işgalinden kurtarılan, Hol Kampı'nın boşaltıldığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Fadi el-Kasım, Haseke’de Hol Kampı’nda kalan son kişilerin de tahliye edildiğini söyledi.

Kampta bulunan Suriyeliler arasında yer alan yaşlılar, engelliler, hastalar ile çocuklu ailelerin bir kısmının gerekli denetimler sürdürülmek kaydıyla ailelerine teslim edildiğini aktaran El-Kasım, yaklaşık 60 ailenin de Irak’a iade edildiğini kaydetti.

Kamptaki bazı ailelerin Halep’teki rehabilitasyon kampına sevk edildiğini aktaran Kasım, bu kişilerin rehabilitasyon ve eğitim programlarına tabi tutulacağını belirtti.

Suriye hükümeti, geçen ayki operasyonla terör örgütü YPG'den kontrolünü aldığı Hol Kampı'nın, sivillere yönelik hizmetlere erişim ve coğrafi konum açısından yerleşime uygun olmadığını tespit etmiş, 77 aileyi Halep ilinin kuzey kırsalındaki Ahtarin Kampı'na naklettiği belirtmişti.