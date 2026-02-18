Topkapı planı ortaya saçıldı! Sapık milyarder Epstein meğer saraya takmış

EPSTEIN MAĞDURU BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

Milliyet.com.tr'den Pırıl Cennet'e konuşan Epstein mağduru Rina Oh, istismar ağının perde arkasını ve bilinmeyenleri tek tek sıraladı. Epstein'in kendisini sanat okulundan lisans diploması almak için burs vaadiyle kandırdığını anlatan Oh, sapık milyarderin kendisini birçok kez evine davet ettiğini söyledi. Epstein'ın planlarından bahsettiğini belirten genç kadın "Bir haremin parçası olacağımı ve onun 'gözdesi' konumunda bulunacağımı söyledi. Kendisinin benim 'akıl hocam' olacağını ifade etti ancak yaklaşık iki yıl süren konuşmalarımız boyunca kendisinden sürekli üçüncü tekil şahıs olarak, 'Sultan' diye söz ediyordu. Bu durum oldukça kafa karıştırıcıydı ama aslında kendisinden bahsettiğini biliyordum" dedi.