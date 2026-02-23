Deniz Akkaya'dan gündemi sarsan iddia! "Siyah yalılarda karanlık partiler..."
Ünlü manken Deniz Akkaya'dan Epstein dosyası gündemdeyken skandal iddialar geldi. Çok konuşulacak o iddialar gündemi sarsacak. İşte Deniz Akkaya'nın Türkiye gündeminde çok konuşulaacak iddiaları...
Kanal D’de yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programı yine gündemi sarstı.
Son dönemde tüm dünyada çok konuşulan “Epstein Adası” skandalına benzer olayların yer aldığı kitabıyla adından söz ettiren Deniz Akkaya, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
İlk kez “Neler Oluyor Hayatta” programına konuşan Akkaya, yazdıklarının basit bir kurgudan ibaret olmadığını, kitabındaki olayların ya kendi tanık olduğu ya da çevresindeki insanların bizzat içinde bulunduğu şeyler olduğunu anlattı.
“SİYAH YALILAR, SİYAH TUVALET KAĞITLARI, KARANLIK PARTİLER…”
Kitabında ünlü ve zengin insanların yaptıkları özel partilerden bahseden Akkaya; buralarda yasaklı madde etkisiyle bilincini kaybederek garip davranışlar sergileyen patronlar, patron çocukları ve ünlü iş insanları gördüğünü, hatta yurt dışında çok daha fazlasının yapıldığını anlattı. O partilerde kimseye zorla bir şey yaptırılmadığının altını çizen Akkaya, asıl üzücü olanın ise kolay yoldan para ve şöhret peşinde koşan gençlerin o yalılara, o topluluklara ait olma çabası olduğunu söyledi.