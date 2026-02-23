BIST 14.091
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında...

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltında...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 918 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 bin 308 sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 9 bin 308 sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

