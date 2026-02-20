Eski Prens Andrew'in Epstein dosyasından öyle sapkın bir fotoğrafı çıktı ki...
İNGİLTERE Kralı 3. Charles'ın, Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanlarını kaybeden kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınmıştı. 12 saat sonra serbest kalan eski prensle ilgili soruşturma devam ederken, Epstein belgelerinden çıkan bir fotoğraf ise sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi. Bu fotoğraf Prens Andrew ile küçük bir çocuğa ait. Bu da pedofili ihtimalini gündeme getirdi.
İNGİLTERE'nin kovulmuş Prensi Andrew, perşembe günü, pedofil arkadaşı Jeffrey Epstein'e gizli ticari belgeler ilettiği iddiasıyla kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. 6 sivil polis aracı ve yaklaşık sekiz sivil polis memuru, erken saatlerde, eski prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın kaldığı Sandringham Malikesine baskın düzenledi. Sapkınlıkları ifşa olan eski prens, 66. doğum gününde gözaltına alındı. 12 saat gözaltında tutulan Prens serbest bırakıldı ama yargılama devam edecek. Ünvanları sökülmüş olsa da İngiltere taht sıralamasında hala sekizinci sırada yer alan Andrew, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Eski Prensi yakan ise Epstein dosyasından çıkan korkunç bir pedofili ihtimalini gündeme getiren fotoğraf oldu.
Kral Charles'ın küçük kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. 12 saat süren gözaltı sebebi 'görevi kötüye kullanma' olarak lanse edilse de eski prensi yakan Epstein belgelerinden çıkan sapkınlık dolu fotoğrafları oldu.
EPSTEİN'İN EVİNDEKİ FOTOĞRAFLAR
Epstein belgelerinin son yayınlanan dosyalarından birinde eski Prens Andrew, bir kadının üzerinde diz çöktüğü ve karnına dokunduğu görülüyor. Fotoğrafların ne zaman çekildiği bilinmezken yeni ortaya çıkan bu fotoğraflar sapkınlık iddialarını gündeme yeniden oturttu. Eski prensle ilgili en korkunç fotoğraf ise gözaltından hemen önce ortaya çıktı.
PEDOFİL İDDİALARINA SEBEP OLDU
Eski prensin gözaltından hemen önce Epstein dosyasından çıkan bu fotoğrafı 'pedofil' ihtimalini gündeme taşıdı. Fotoğrafta Prens Andrew'in göğüs şeklinde bir topu küçük bir çocuğa doğru yolladığı görülüyor.