Eski Prens Andrew'in Epstein dosyasından öyle sapkın bir fotoğrafı çıktı ki...

İNGİLTERE'nin kovulmuş Prensi Andrew, perşembe günü, pedofil arkadaşı Jeffrey Epstein'e gizli ticari belgeler ilettiği iddiasıyla kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltına alındı. 6 sivil polis aracı ve yaklaşık sekiz sivil polis memuru, erken saatlerde, eski prens Andrew Mountbatten-Windsor'ın kaldığı Sandringham Malikesine baskın düzenledi. Sapkınlıkları ifşa olan eski prens, 66. doğum gününde gözaltına alındı. 12 saat gözaltında tutulan Prens serbest bırakıldı ama yargılama devam edecek. Ünvanları sökülmüş olsa da İngiltere taht sıralamasında hala sekizinci sırada yer alan Andrew, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Eski Prensi yakan ise Epstein dosyasından çıkan korkunç bir pedofili ihtimalini gündeme getiren fotoğraf oldu.