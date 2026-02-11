İntihar etti denilen sapık Epstein'ın ölümü hakkında yeni skandal! Sahte ceset...
2019 yılında kaldığı hücrede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümü tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Resmi ölüm raporunda intihar ettiği açıklanan Epstein’in ardından ortaya çıkan yeni dosyalar, FBI ve Adalet Bakanlığı belgelerinde daha önce gün yüzüne çıkmamış bir iddiayı ortaya koydu. Epstein’ın cesedinin taşınması anında, hapishane görevlilerinin basın mensuplarını atlatmak için sahte ceset kullandığı ortaya çıktı.
Yıllardır tartışmaların odağında yer alan ve son günlerde sızdırılan belgelerle birlikte daha büyük şüphelere zemin hazırlayan Epstein'ın ölümü, yeni ortaya çıkan bir detayla dünyayı şoke etti. Resmi savcılık raporları, hücre kontrollerinin yapılmadığı, güvenlik kameralarının bozulduğu ve gardiyanların görevlerini yerine getirmediğini ortaya koymuştu . Bu tür eksiklikler, sosyal medyada ve kamuoyunda "Epstein intihar etmedi" gibi şüphelerin yayılmasına neden olmuştu.
Yeni sızdırılan 3 milyon sayfalık gizli belgeler, 2019 yılında o günde infaz koruma memurlarının sadece görevlerini ihmal etmekle kalmadığını, aynı zamanda basını saf dışı bırakmak için inanılmaz bir 'operasyona' imza attıklarını ortaya koydu.
Dosyalara göre; Epstein’ın intiharının ardından hapishane önünde bekleyen medya ordusunu dağıtmak için gizli bir plan yapıldı. Bir cezaevi amiri FBI ajanlarına verdiği ifadede; gardiyanların kutu ve çarşafları birleştirerek insana benzeyen bir şekil oluşturduğunu itiraf etti. Bu sahte ceset Adli Tıp Kurumu'na (OCME) ait resmi logolu beyaz bir minibüse yüklendi. Dışarıda bekleyen onlarca muhabir ve kameraman, bu aracı takip ederek bölgeden uzaklaştı.
Haber ajansları sahte cesedi taşıyan beyaz minibüsün peşine düştü, hazırlanan plan tuttu. Epstein’ın gerçek bedeni hiçbir dikkat çekmeyen siyah bir araca bindirildi.