İntihar etti denilen sapık Epstein'ın ölümü hakkında yeni skandal! Sahte ceset...

Dosyalara göre; Epstein’ın intiharının ardından hapishane önünde bekleyen medya ordusunu dağıtmak için gizli bir plan yapıldı. Bir cezaevi amiri FBI ajanlarına verdiği ifadede; gardiyanların kutu ve çarşafları birleştirerek insana benzeyen bir şekil oluşturduğunu itiraf etti. Bu sahte ceset Adli Tıp Kurumu'na (OCME) ait resmi logolu beyaz bir minibüse yüklendi. Dışarıda bekleyen onlarca muhabir ve kameraman, bu aracı takip ederek bölgeden uzaklaştı.