Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ERZURUM'da peş peşe kazalar meydana geldi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlk kazada 27 kişi yaralandı. İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.