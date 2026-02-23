BIST 14.071
DOLAR 43,84
EURO 51,71
ALTIN 7.261,92
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var

ERZURUM'da peş peşe kazalar meydana geldi. Erzurum'un Aşkale ilçesinde aynı bölgede ikinci kez meydana gelen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İlk kazada 27 kişi yaralandı. İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Abone ol

Erzurum'un Aşkale ilçesinde sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var - Resim: 0

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe sınırlarındaki Erzurum-Aşkale kara yolunda, yolcu otobüsü, tır, minibüs, iş makinesi, otomobil ve ticari araçların da karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var - Resim: 1

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Sabah saatlerinde çok sayıda aracın karıştığı ve 27 kişinin yaralandığı trafik kazasının meydana geldiği Erzurum-Aşkale kara yolunda ikinci kez zincirleme bir trafik kazası daha meydana geldi.

İran'a ait yolcu otobüsü ve iki tırın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var - Resim: 2

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var - Resim: 3

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. İki kaza nedeniyle Erzurum-Erzincan kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Erzurum'da peş peşe zincirleme kazalar! Ölü ve çok sayıda yaralı var - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin kartlı ödemelerinde ciddi artış var!
Türkiye'nin kartlı ödemelerinde ciddi artış var!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın başlayacak
Manisa'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın
Manisa'da şekerleme fabrikasında korkutan yangın
İranlı komutandan ABD'ye: Yutulabilir bir ülke değiliz
İranlı komutandan ABD'ye: Yutulabilir bir ülke değiliz
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:"Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:"Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
Aydın'da damat dehşeti
Aydın'da damat dehşeti
Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar
Türkiye Finans emekli maaş promosyonunu yeniledi işte yeni ücretler
Türkiye Finans emekli maaş promosyonunu yeniledi işte yeni ücretler
YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı boşaltıldı
YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı boşaltıldı
Plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı