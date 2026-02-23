BIST 14.071
DOLAR 43,84
EURO 51,71
ALTIN 7.261,92
HABER /  DÜNYA

İranlı komutandan ABD'ye: Yutulabilir bir ülke değiliz

İranlı komutandan ABD'ye: Yutulabilir bir ülke değiliz

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, düşmanlarının "İran'ın zayıf bir noktada olduğu" yönündeki algısının yanlış olduğunu savunarak, "Milyonlarca asker ülke uğruna fedakarlığa hazırdır. Büyük İran yutulabilir bir ülke değildir." dedi.

Abone ol

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, düşmanlarının "İran'ın zayıf bir noktada olduğu" yönündeki algısının yanlış olduğunu savunarak, İran'da milyonlarca askerin ülke uğruna fedakarlığa hazır olduğunu ve "yutulabilir bir ülke olmadıklarını" belirtti.

Tesnim Haber Ajansına göre, Hatemi, İran Ordusu Komuta ve Kurmay Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuştu.

Hatemi, "Düşmanın İran'ın zayıf bir noktada olduğu algısı yanlıştır. Milyonlarca asker ülke uğruna fedakarlığa hazırdır. Büyük İran yutulabilir bir ülke değildir." ifadesini kullandı.

Düşmanlarının (ABD) "yenilmezlik" iddialarına değinen Hatemi, "Bu düşman, Vietnam ve Afganistan'da 20 yıl savaştı ve sonunda utanç içinde çekildi. Irak ve diğer ülkelerde de aynı durum yaşandı. Onlar iddia ve gözdağıyla girerler ama her zaman utançla çıkarlar." değerlendirmesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney'in, düşmanın isteklerine karşı durma yolunda başarıya götüren yolun "direniş" olduğu şeklindeki sözlerini hatırlatan Hatemi, "Düşman savaş gemileri ve çeşitli silahlar sevk ederek tehditlerde bulunuyor. Fakat karşısında beklemediği derecede kararlı bir duruş gördü." yorumunda bulundu.

Geçen ay yaşanan sokak olaylar sırasında "düşmanın (ABD) 'yarı darbe' benzeri bir girişimde" bulunduğunu öne süren Hatemi, bunun başarısız olduğunu ancak ülkeyi yasa boğduğunu dile getirdi.

İranlı Komutan, ülkesinin bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve sistemini son nefese kadar savunacaklarını kaydetti.

İran'daki ordu sistemi

Klasik konvansiyonel askeri yapılanmalardan farklı olarak İran'da silahlı kuvvetler, "İran Ordusu" ve "İran Devrim Muhafızları Ordusu" olmak üzere iki ayrı ordudan oluşuyor.

Her iki ordunun kara, deniz ve hava kuvvetleri bulunmaktadır.

İran Ordusu, 1979 devrimi öncesi ülkede var olan ordunun devamı niteliğindeyken, Devrim Muhafızları Ordusu, 5 Mayıs 1979'da devrim lideri Humeyni tarafından kuruldu.

İran'ın resmi ideolojisinin muhafızları olarak bilinen Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede ekonomi, siyaset ve medyada etkin bir yapıya sahip.

Her iki ordunun genel komutanları, ülkenin genelkurmay başkanına bağlıdır.

ÖNCEKİ HABERLER
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Hakem oyunu durdurdu, futbolcular sahadan kaçtı! O anlar gündeme oturdu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:"Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek:"Toplumdaki algının aksine vergi harcamalarını azalttık"
Aydın'da damat dehşeti
Aydın'da damat dehşeti
Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Akbank'tan KOBİ'lerin finansmana erişimini hızlandıracak uygulama
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar
Jeffrey Epstein'in gizli depoları ortaya çıktı: CD'ler, fotoğraflar, kayıtlar
Türkiye Finans emekli maaş promosyonunu yeniledi işte yeni ücretler
Türkiye Finans emekli maaş promosyonunu yeniledi işte yeni ücretler
YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı boşaltıldı
YPG'nin işgalinden kurtarılan Hol Kampı boşaltıldı
Plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
Plastik poşet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı
TBF, TotalEnergies ve Mais Renault ile sponsorluk anlaşması imzaladı
TBF, TotalEnergies ve Mais Renault ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Trump'ın merak ettiği soruya Arakçi'den bayraklı yanıt
Trump'ın merak ettiği soruya Arakçi'den bayraklı yanıt
DEM Parti yenileniyor ismi ve yapısı değişiyor iddiası
DEM Parti yenileniyor ismi ve yapısı değişiyor iddiası
Juventus-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu
Juventus-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu