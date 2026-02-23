Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan çağrı: "Tüm paydaşları kapsamalı"

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Manşet Haber'e yaptığı açıklamada, Iğdır adını taşıyan bir vakfın ildeki tüm paydaşları kapsaması gerektiğini vurguladı.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan Manşet Haber'e yaptığı açıklamada, Iğdır adını taşıyan bir vakfın ildeki tüm paydaşları kapsaması gerektiğini vurgulayarak, “Bir vakıf adını taşıdığı ilin tüm değerlerini kucaklamıyorsa, kafasına göre sadece belirli bir kesim ile bir araya geliyorsa, sadece belirli bir kesimi referans alıp vakıftaki bir iki kişiye siyasi gelecek hazırlama derdindeyse, Bu zihniyeti kabul etmiyorum ve reddediyorum” dedi.. Vakfın dar bir çevreyle hareket ettiğini savunan Türkan, bu anlayışın Iğdır’ın ruhuna aykırı olduğunu dile getirdi.

CANTÜRK ALAGÖZ VURGUSU

Açıklamasında, Iğdır’ın önde gelen isimlerinden ve hayırsever kimliğiyle bilinen Cantürk Alagöz’ün dahi sürecin dışında bırakılmaya çalışıldığını belirten Ahmet Sait Sadrettin Türkan, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkan, “İlimizin en hayırsever siyasetçilerinden olan Cantürk Alagöz’ü dahil devre dışı bırakıp alternatif yaratılmaya çalışılıyor. Iğdır ismini taşıyan bir vakfın ilimizi tüm paydaşları ile kucaklayarak bu doğrultuda hareket etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“DERHAL ADINIZI DEĞİŞTİRİN”

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda da sert ifadeler kullanan Türkan, vakıf yönetimine açık çağrıda bulunarak, “Derhal adınızı değiştirin, bu il sizin babanızın arka bahçesi değil” dedi. Vakfın mevcut milletvekiline yönelik arka planda operasyon yapmaya çalıştığını iddia eden Türkan, “Mevcut vekile arka bahçeden operasyon yapma çirkefliğinizden, sahtekarlığınızdan vazgeçin” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan açıklamasının devamında, samimiyetsiz bir tavır sergilendiğini belirterek, “Vakfınızın en büyük para destekçisinin yüzüne yalakalık yapıp, arkasından film fırıldak çevirmeniz çok iğrenç. Mert olun, yiğit olun” ifadelerini kullandı.

“HİZMETLER DEVAM EDİYOR” MESAJI

Mevcut yönetimin Iğdır için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Türkan, “Bir il için yapılması gereken her ne varsa, mevcut vekil ve başkan yapıyor, yapmaya devam edecek. Bu ile yapılan hizmetleri ve yapılacakları siz hayal bile edemezsiniz” sözleriyle hizmet vurgusu yaptı.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, Iğdır’ın ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirterek, “Iğdır’ın artık ayrışarak değil, ortak değerleri etrafında birleşerek yol alması gerekiyor. Vakıflar ve sivil toplum kuruluşları ayrıştırıcı değil, birleştirici bir rol üstlenmelidir. Kişisel ya da siyasi hesaplar değil, şehrimizin menfaatleri ön planda tutulmalıdır. Iğdır tüm dinamikleriyle birlikte hareket ederse çok daha güçlü bir gelecek inşa edebilir” açıklamasında bulundu.