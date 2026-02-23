Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti
Forbes Dergisi, Türk iş insanlarının yer aldığı milyarderler listesini güncelledi. Yapılan güncellemede servetlerini en fazla artıran isimler Baykar Teknoloji'nin sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar oldu. Peki, Selçuk Bayraktar'ın serveti ne kadara yükseldi?
Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, anlık olarak güncellediği milyarderler listesinde değişikliğe gitti. Yayınlanan yeni listede en dikkat çeken değişiklik ise Baykar Teknoloji'nin sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın servetlerinde oldu.
İşte o liste ve Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti...
1 - Murat Ülker (5,3 milyar dolar)
2 - Şaban Cemil Kazancı (5,1 milyar dolar)
