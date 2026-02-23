BIST 14.091
DOLAR 43,84
EURO 51,76
ALTIN 7.259,61

Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti

|
Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti

Forbes Dergisi, Türk iş insanlarının yer aldığı milyarderler listesini güncelledi. Yapılan güncellemede servetlerini en fazla artıran isimler Baykar Teknoloji'nin sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar oldu. Peki, Selçuk Bayraktar'ın serveti ne kadara yükseldi?

Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti - Resim: 1

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, anlık olarak güncellediği milyarderler listesinde değişikliğe gitti. Yayınlanan yeni listede en dikkat çeken değişiklik ise Baykar Teknoloji'nin sahipleri Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın servetlerinde oldu.

113
Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti - Resim: 2

 İşte o liste ve Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti...

213
Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti - Resim: 3

1 - Murat Ülker (5,3 milyar dolar)

313
Forbes milyarderler listesi güncellendi! İşte Selçuk Bayraktar'ın yeni serveti - Resim: 4

2 - Şaban Cemil Kazancı (5,1 milyar dolar)

413