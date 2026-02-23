İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nda 14. dönem başvuruları başladı

Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 14. dönemi için başvurular başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Workup Girişimcilik Programı, Türkiye'nin her bölgesinden girişimcilerin katılımını kolaylaştırmak amacıyla çevrim içi gerçekleştirilecek.

Başlangıcından bu yana 182 girişimin mezun olduğu programın 14. dönemine, tarım, oyun, turizm, sürdürülebilirlik ve sosyal etki odaklı başta olmak üzere tüm teknoloji girişimleri 31 Mart'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruların ön değerlendirmesi, Entrapeer platformunun yapay zeka ajanları tarafından gelişmiş skorlama algoritmalarıyla yapılacak. Ön değerlendirme sürecinin ardından İş Bankası yöneticileri, Workup ekibi ve program yürütücüsü Yapay Zeka Fabrikası temsilcilerinin değerlendirmesiyle programa kabul edilecek girişimler belirlenecek.

Programa seçilen girişimlerle birebir görüşmeler yapılarak ihtiyaç analizleri gerçekleştirilecek ve her girişim için kişiselleştirilmiş bir program oluşturulacak.

Seçilen girişimler, 6 ay boyunca alanında uzman mentorlarla çalışma, İş Bankası Grubu iştirakleri başta olmak üzere işbirliği imkanları ve İş Bankası'nın kurucusu ve yatırımcısı olduğu fonlar aracılığıyla yatırım fırsatlarına erişim gibi olanaklardan yararlanabilecek.

Girişimler, teknik çalıştaylar ve ilham etkinliklerine katılım, İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis kullanımı, ücretsiz bulut sunucu hizmeti ve altyapı destek paketlerine erişim ile yurt içi ve yurt dışı fiziki ya da çevrim içi etkinliklere katılım ve basılı ile dijital mecralarda görünürlük imkanına da sahip olacak.

Program kapsamında farklı illerde girişimcilerle buluşma etkinlikleri de düzenlenecek.