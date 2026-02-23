BIST 14.091
DOLAR 43,84
EURO 51,76
ALTIN 7.259,61
HABER /  SPOR

Karar belli! Arda Güler Premier Lig'e gidecek

Karar belli! Arda Güler Premier Lig'e gidecek

İspanyol basınına göre Xabi Alonso, Liverpool'un başına geçmesi halinde ilk transfer olarak Arda Güler'i talep edebilir.

Abone ol

Liverpool'da teknik direktörlük koltuğuna Xabi Alonso'nun geçmesi halinde ilk transfer talebinin Arda Güler olacağı öne sürüldü.

Fichajes'te yer alan habere göre, Bayer Leverkusen ile başarılı bir dönem geçiren İspanyol çalıştırıcının İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda, Real Madrid forması giyen milli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Alonso'nun, genç oyuncularla kurduğu sistemde Arda Güler'i önemli bir parça olarak düşündüğü belirtilirken, olası bir transfer için şartların oluşması gerektiği vurgulandı. Real Madrid ile sözleşmesi devam eden Arda Güler'in geleceğine ilişkin resmi bir gelişme bulunmuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes
Bartın'da sanayi esnafının çalışma masası 1967 model Mercedes
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi masada...
CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi
CHP'nin kurultay davasında karar çıktı mı? Duruşmadan son dakika haberi
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan çağrı: "Tüm paydaşları kapsamalı"
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan'dan çağrı: "Tüm paydaşları kapsamalı"
Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan şok ceza puanlar gitti
Süper Lig'den düşen Adana Demirspor'a FIFA'dan şok ceza puanlar gitti
Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi...
Zonguldak'ta ruhsatsız 3 maden ocağı imha edildi...
Almanya Başbakanı Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma
Almanya Başbakanı Merz'i Pinokyo'ya benzeten emekliye soruşturma
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Yedikule Hastanesi'nde rüşvet iddiasında 3 sanığa tahliye
Yedikule Hastanesi'nde rüşvet iddiasında 3 sanığa tahliye
İstanbul'u alan Türkiye'yi alır deniyor! ORC'nin bu anketinde bakın hangi parti birinci
İstanbul'u alan Türkiye'yi alır deniyor! ORC'nin bu anketinde bakın hangi parti birinci
Su altında kalan tarım arazilerinde balık avlanıyor
Su altında kalan tarım arazilerinde balık avlanıyor
ABD, Surye'deki son askeri üssünden çekiliyor
ABD, Surye'deki son askeri üssünden çekiliyor