Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla son buluyor. Lider Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesi sonrası zirve ile puanını eşitlemek isteyen sarı-lacivertliler sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkıyor.

Fenerbahçe - Kasımpaşa

Karşılaşma saat 20:00'de başlayacak.

Fenerbahçe - Kasımpaşa ilk 11'ler

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Guendouzi, İsmail, Nene, Asensio, Musaba, Talisca

Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun

SÜPER LİG'DE 46. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 46. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 45 maçta sarı-lacivertliler 36 galibiyet elde ederken, lacivert-beyazlılar 4 kez sahadan zaferle ayrıldı. 5 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Fenerbahçe 112 gol atarken, Kasımpaşa 40 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma ise 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA PERFORMANSI

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de evinde 10 maça çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşısında galibiyet elde eden sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Galatasaray ve Göztepe ile berabere kaldı. Kadıköy'de oynadığı maçlarda 23 gol atan Kanarya, kalesinde 9 gol gördü ve 3 karşılaşmada rakiplerine gol şansı tanımadı.

MÜCADELEYİ YASİN KOL YÖNETECEK

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki kritik mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını M. Salih Mazlum ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelede VAR'da Sarper Barış Saka olacak. AVAR'da ise Çağlar Uyarcan görev alacak.