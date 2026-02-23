"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor
Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor. Bosnaköy yakınlarındaki bağ evlerindeki hayvanlar ekiplerce kurtarıldı.
Edirne'de bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü. Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı.
Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.
Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.
Taşkın nedeniyle Bosnaköy mevkisinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ekiplerce kurtarıldı.