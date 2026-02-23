BIST 14.091
"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor

Edirne'de taşkın yapan nehirlerin debileri kritik eşikte seyrediyor. Bosnaköy yakınlarındaki bağ evlerindeki hayvanlar ekiplerce kurtarıldı.

"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor - Resim: 1

Edirne'de bölgesel yağışlar ve Bulgaristan'ın enerji üretimi yaptığı barajlardan kontrollü su salması nedeniyle bir aydır yükseliş eğilimindeki Tunca ve Meriç nehirleri iki hafta önce kısa süreli taşkın yapması sonrası yatağına dönmüştü. Meriç'in su hacmi nedeniyle nehre katılırken geri tepmeye başlayan Tunca Nehri, kent merkezinde de yükselmeye başladı. 

"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor - Resim: 2

Gözleri neredeyse kapanma düzeyine gelen nehrin yükselmesi nedeniyle tarihi Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı. 

"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor - Resim: 3

Bölgedeki turistik tesislerle araziler sular altında kaldı.

"Kırmızı" uyarı koduyla izleniyordu! Meriç Nehri'nin debisi giderek artıyor - Resim: 4

Taşkın nedeniyle Bosnaköy mevkisinde mahsur kalan vatandaşlar ve hayvanlar ekiplerce kurtarıldı.

