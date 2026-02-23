Aziz İhsan Aktaş'ın eşi servet ifadesi verdi! Savcı mütalaasını açıkladı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında görülen davanın 16. duruşmasında savcı yurt dışı yasağı ve ev hapsi tedbirlerinin devamını, bazı adli kontrollerin kaldırılmasını ve mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar savunma verirken, Aziz İhsan Aktaş'ın eşi Yeşim Aktaş mal mülk ifadesi verdi.

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 6’sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 24’ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın 5. haftasında 16. duruşma görüldü. Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmasına devam edildi. Bugün görülen duruşmada önce çıkan Aziz İhsan Aktaş'ın eşi Yeşim Aktaş'ın ifadesi oldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN KARISI SAVUNMA YAPTI

Duruşmada Aziz İhsan Aktaş'ın eşi Yeşim Aktaş, servet izahı yaptı. Yeşim Aktaş'ın ifadesi şöyle:

-"4 haftadır neredeyse her gün buradayız; hem fiziken hem ruhen yorulduk. Tarafıma isnat edilen 3 eylem var. Savunmalarım 1-2 cümle olacak.

Eylem 47: Söz konusu taşınmaz eniştem Burak Kangal’a aittir. Rıza Akpolat’la uzaktan yakından ilgisi yoktur. Benim bu eylem kapsamında tek hareketim emlakçıyla görüşmek ve evi gezmektir. Bundan daha doğal bir davranış olamaz herhalde.

Eylem 48: Eyleme konu taşınmaz kardeşim Kazım Gökhan Yankılıç’a aittir. Rıza Akpolat’la ilgisi yoktur. Kardeşim bu taşınmazı nasıl edindiğini ifadesinde aktarmıştır. Eşimle zaman zaman orada konakladık. Babam yakın zamanda vefat etti ve kardeşlerime miras da kaldı. Bu gerekçeyle bu taşınmazı alma şansı vardır ve biz evlenmeden önce satın alınmıştır.

Eylem 49: Araç ve Mesa Ormanı’ndaki taşınmaz tarafıma aittir. Evlilik öncesi aldım ve kendi kazanımlarımla. Aile mirasından mal varlıklarım da vardır.

-Aile bağlarımızın iddianamede bu denli sorgulanmasını ve suç isnat edilmesini anlamlandıramıyorum. Benim ya da kardeşlerimin, eşimin mal varlıklarını akladığı iddiasını kabul etmem mümkün değildir.

- Ne eşimin mal varlığı aklamak için kurduğu bir sistem vardır ne de ben birini dahil etmişimdir. Gerçek tektir. Söyleyeceklerim bu kadardır."

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada Savcı mütalaasını açıkladı. Yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin devamına, haftalık imza yükümlülüğü bulunanlar yönünden bu tedbirin kaldırılmasına; davadan vareste tutulma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istendi. Savcılık bloke ve el konulan mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına, tutukluların tutukluluk hallerinin devamına; henüz ifade vermeyen tutuksuzların savunmalarının alınmasına karar verilmesi talep edildi.