CHP'li Meclis üyesinden Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ne makaslı saldırı

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Fahrettin Çırak, Belediye Özel Kalem Müdürü Fatih Mangal'ın odasına girerek kendisine saldırdı. Mangal'ın gözüne yumruk atan Çırak'ın masada bulunan makası eline alarak saldırmaya kalktığı öğrenildi.

Beşiktaş Belediyesi'nde bugün saat 11.20 sıralarında saldırı meydana geldiği iddia edildi.

Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Fatih Mangal, makam odasında bulunduğu sırada Fahrettin Çırak’ın odaya girdiğini belirtti.

ÖNCE YUMRUK SONRA MAKASLA SALDIRDI

Mangal, Çırak’ın bağırarak odadaki diğer kişinin dışarı çıkmasını istediğini, ardından kendisine yumruk attığını iddia etti.

Arbede sırasında ilk darbenin gözüne isabet ettiği ve daha sonra göğüs ile kol bölgesine de vurulduğunu belirten Mangal, CHP'li Meclis üyesinin masada bulunan bir makası eline alarak yeniden saldırmaya çalıştığını da ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Makaslı saldırı, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.

Özel Kalem Müdürü Mangal, olay sırasında tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını da ileri sürdü.

Hastaneden darp raporu aldığını belirten Mangal, kendisini darp ettiğini ve tehditte bulunduğunu iddia ettiği Fahrettin Çırak’tan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

