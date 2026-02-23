Fenerbahçe'de 2 şok sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ederken karşılaşmada iki sakatlık yaşandı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23'ncü dakikasında Çağlar Söyüncü, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.
Mücadelenin 40'ncı dakikasında ise sakatlık geçiren Oosterwolde, yerini Kante'ye bıraktı.
Sarı-lacivertli ekipte, Milan Skriniar'ın da sakatlığı bulunuyor.