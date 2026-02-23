BIST 14.062
DOLAR 43,84
EURO 51,75
ALTIN 7.327,65
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de 2 şok sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Fenerbahçe'de 2 şok sakatlık birden! Oyuna devam edemediler

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ederken karşılaşmada iki sakatlık yaşandı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 23'ncü dakikasında Çağlar Söyüncü, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncu, yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Mücadelenin 40'ncı dakikasında ise sakatlık geçiren Oosterwolde, yerini Kante'ye bıraktı.

Sarı-lacivertli ekipte, Milan Skriniar'ın da sakatlığı bulunuyor.

İlgili Haberler
Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı anlatım
ÖNCEKİ HABERLER
Kartel lideri El Mencho'yu en yakınındaki isim yakmış! Nasıl öldürüldü?
Kartel lideri El Mencho'yu en yakınındaki isim yakmış! Nasıl öldürüldü?
ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi
ABD, İran'la artan gerilim nedeniyle bazı diplomatların Lübnan'ı terk etmesini istedi
CHP'li Meclis üyesinden Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ne makaslı saldırı
CHP'li Meclis üyesinden Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü'ne makaslı saldırı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret edecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi partileri ziyaret edecek
Trump'tan çok sayıda ülkeye açık tehdit: Saçma ve aptalca
Trump'tan çok sayıda ülkeye açık tehdit: Saçma ve aptalca
Yargıtay'dan tapuyla ilgili emsal karar! İtiraz edilemeyecek
Yargıtay'dan tapuyla ilgili emsal karar! İtiraz edilemeyecek
Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı anlatım
Fenerbahçe - Kasımpaşa / Canlı anlatım
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan orduya 'İsrail' çağrısı
Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan orduya 'İsrail' çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
Yalova'daki Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili valilikten açıklama
Yalova'daki Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili valilikten açıklama
DEM Parti’de isim değişikliği iddiası
DEM Parti’de isim değişikliği iddiası
Futbolda şike ve bahis operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi
Futbolda şike ve bahis operasyonunda 11 kişiye tutuklama talebi