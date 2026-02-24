BIST 14.011
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde Redbird Airways’e ait Beechcraft C90 tipi ambulans uçak düştü. Başkent Ranchi’den havalandıktan yaklaşık 20 dakika sonra radar temasının kesildiği uçak, Chatra bölgesinde bulundu. Kazada iki pilotun yanı sıra ağır yanık hastası, iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde ambulans uçak kazası meydana geldi. Kalkıştan kısa süre sonra düşen uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

India Today sitesinin haberine göre, Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA) tarafından yapılan açıklamada, Redbird Airways şirketine ait Beechcraft C90 tipi uçağın, Jharkhand eyaletinin başkenti Ranchi'den kalkış yaptığı belirtildi.

KALKTIKTAN 20 DAKİKA SONRA TEMAS KESİLDİ

Açıklamada, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra uçakla temasın kesildiği daha sonra uçağın Chatra bölgesinde düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Chatra Bölge Komiseri Keerthishree G, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düşen ambulans uçağında bulunan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkililer uçakta 2 pilotun yanı sıra vücudunun yüzde 63'ünde yanık bulunan 41 yaşındaki bir hasta, hastaya eşlik eden iki refakatçi, bir doktor ve bir sağlık personeli bulunduğunu açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

