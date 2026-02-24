BIST 14.011
DOLAR 43,85
EURO 51,67
ALTIN 7.291,73
HABER /  GÜNCEL

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT Başkanlığı ile kolluk kuvvetlerinin birlikte FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

FETÖ/PDY terör örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan ve mahrem hizmetler yapılanması içerisinde yer alan 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

 Şüphelilerden 10'unun yakalanarak gözaltına alındığı, birinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği, 5'inin ise yasa dışı yollardan yurtdışına kaçtıkları tespit edildi.

 Yakalanan şüphelilerin Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
İran'da helikopter düştü!
İran'da helikopter düştü!
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı! Gözaltına alındı
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı! Gözaltına alındı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 14 taşınmazı satacak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 7 ildeki 14 taşınmazı satacak
CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını İmamoğlu belirleyecek
CHP seçim startını veriyor! Yol haritasını İmamoğlu belirleyecek
Komşu saldırısında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi
Komşu saldırısında yaralanan 14 aylık bebek taburcu edildi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 11 zanlı yakalandı