BIST 14.011
DOLAR 43,85
EURO 51,67
ALTIN 7.291,73
HABER /  GÜNCEL

Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...

Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...

AFGANİSTAN uyruklu bir kişiyi çoban olarak çalıştıran köylü hapislere düştü. Kırıkkale'de hayvancılık yapan Halil Köksal, köyünde çoban bulamayınca bir Afgan ile 30 bin TL maaş ve barınma için anlaştı. Bu süreç onu hem maddi anlamda yaktı hem de özgürlüğüne mal oldu.

Abone ol

KIRIKKALE’nin Sulakyurt ilçesinin Akkuyu köyünden Halil Köksal, sürüsünün başına bir çoban arıyordu. 66 yaşındaki Halil Köksal, köyünde çoban bulamayınca Ankara'dan bir çoban getirdi.

Çoban bir Afgandı. Van’dan kaçak şekilde Türkiye’ye giren Afgan Ş.S. ile aylık 30 bin TL ücret, barınacak yer ve yemek karşılığında anlaştı. Çobana 300 keçisini emanet eden Halil Köksal, bir ihbar sonucu hem parasından hem özgürlüğünden oldu. 

4 yıl hapis 83 bin 300 TL para cezası
Afgan çoban sürüleri gütmeye başlayalı 2 ay olmuştu ki Sulakyurt Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar sonucu Ş.S. yakaladı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Halil Köksal’a Türk Ceza Kanunu’nun 79/1. maddesine göre göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama sonunda köylü Halil Köksal’a 4 yıl 2 ay hapis ve 83.300 TL para cezası verildi.

Gerekçeli kararda, Halil Köksal’ın ucuza ve sigortasız insan çalıştırdığı ifade edilerek, şöyle deniliyor:
-“Ülkede kalma hakkı olmayan yabancıların menfaat karşılığında kalmalarına yönelik ortam oluşturma, örneğin onlara iş verme, barınacak yer temin etme, yabancının görevlilerce takibini zorlaştıracak şekilde ülke içinde yerini değiştirme veya saklama eylemleri ile suç oluşacaktır.”

Halil Köksal, karara itiraz etti ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi itirazı reddetti. 

Üç çocuk babası Köksal, 29 Aralık 2025’ten beri cezaevinde…

ÖNCEKİ HABERLER
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu bileti için yarın Juventus'a konuk olacak
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
Erzincan’da feci kaza! 2 otomobil birbirine girdi: Yaralılar var
İran'da helikopter düştü!
İran'da helikopter düştü!
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısına ilişkin açıklama
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar ve Euro...
3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
3. parti iddialarına cevap geldi! Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı! Gözaltına alındı
Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı! Gözaltına alındı