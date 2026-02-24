Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...

AFGANİSTAN uyruklu bir kişiyi çoban olarak çalıştıran köylü hapislere düştü. Kırıkkale'de hayvancılık yapan Halil Köksal, köyünde çoban bulamayınca bir Afgan ile 30 bin TL maaş ve barınma için anlaştı. Bu süreç onu hem maddi anlamda yaktı hem de özgürlüğüne mal oldu.

KIRIKKALE’nin Sulakyurt ilçesinin Akkuyu köyünden Halil Köksal, sürüsünün başına bir çoban arıyordu. 66 yaşındaki Halil Köksal, köyünde çoban bulamayınca Ankara'dan bir çoban getirdi.

Çoban bir Afgandı. Van’dan kaçak şekilde Türkiye’ye giren Afgan Ş.S. ile aylık 30 bin TL ücret, barınacak yer ve yemek karşılığında anlaştı. Çobana 300 keçisini emanet eden Halil Köksal, bir ihbar sonucu hem parasından hem özgürlüğünden oldu.

4 yıl hapis 83 bin 300 TL para cezası

Afgan çoban sürüleri gütmeye başlayalı 2 ay olmuştu ki Sulakyurt Jandarma Komutanlığı’na yapılan ihbar sonucu Ş.S. yakaladı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre Halil Köksal’a Türk Ceza Kanunu’nun 79/1. maddesine göre göçmen kaçakçılığı iddiasıyla Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Yargılama sonunda köylü Halil Köksal’a 4 yıl 2 ay hapis ve 83.300 TL para cezası verildi.

Gerekçeli kararda, Halil Köksal’ın ucuza ve sigortasız insan çalıştırdığı ifade edilerek, şöyle deniliyor:

-“Ülkede kalma hakkı olmayan yabancıların menfaat karşılığında kalmalarına yönelik ortam oluşturma, örneğin onlara iş verme, barınacak yer temin etme, yabancının görevlilerce takibini zorlaştıracak şekilde ülke içinde yerini değiştirme veya saklama eylemleri ile suç oluşacaktır.”

Halil Köksal, karara itiraz etti ancak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi itirazı reddetti.