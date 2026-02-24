BIST 14.032
DOLAR 43,86
EURO 51,68
ALTIN 7.303,20
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

MEB'den yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı

"Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Buna göre, anaokullarına müdür olarak görevlendirileceklerde aranan özel şartlara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda ilgili bentte "Anaokulları için okul öncesi veya sınıf öğretmenliği" ibaresinde yer alan "sınıf öğretmenliği" ifadesi birinci öncelik olmaktan çıkarıldı. Görevlendirmelerde öncelik, okul öncesi öğretmenlerine verilecek.

Sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin tercihlerinin ardından boş kalan anaokulları için müdürlük başvurusunda bulunabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da trafikte yol verme tartışması! 18 yaşındaki genç öldürüldü
Adana'da trafikte yol verme tartışması! 18 yaşındaki genç öldürüldü
Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi
Okulunu havaya uçuracaktı! 12 yaşındaki katliam plancısı yakayı ele verdi
İran'da helikopter düştü! Ölenler var
İran'da helikopter düştü! Ölenler var
Vatandaşta yıl sonu enflasyon beklentisi bambaşka MB verileri yayımladı
Vatandaşta yıl sonu enflasyon beklentisi bambaşka MB verileri yayımladı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap
Ederson'un eşinden "Kulüpten gidin" yorumuna cevap
Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...
Keçi sürüsü için Afgan çoban bulan köylü öyle bir hale düştü ki...
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Akdeniz'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
Hindistan'da ambulans uçağı düştü: 7 ölü
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
NBA'de Rockets, sahasında Jazz'ı farklı yendi! Alperen Şengün 16 sayı attı
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün jandarma yapılanmasına operasyon
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor
Bir ülke öyle bir altın yatağı buldu ki tüm dünyaya yeter deniyor