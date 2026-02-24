Ölen kişinin rahmiyle bir bebek doğdu! Tıp dünyasının konuştuğu olay

Tıp dünyası İngiltere'deki müthiş olayı konuşuyor. Ölmüş olan bir organ bağışçısından alınan rahimle bir bebek dünyaya geldi. İngiltere'de dünyaya gelen bebek 3. vaka oldu. Bu gelişme çocuk sahibi olamayan bir çok anneye çare olacak.

İngiltere'de ölü bir organ bağışçısından rahim alan bir anne ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Hugo Powell ismi verilen bebeğin doğumu, İngiltere'de ölü bir donörden alınan rahim kullanılarak gerçekleştirilen ilk doğum olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da ise daha önce sadece iki vaka bildirilmişti.

Rahmi gelişmedi

Bilişim sektöründe çalışan Grace Bell için doktorlar 16 yaşındayken 'rahmi yok' teşhisi koymuştu. Bu çok nadir görülen bir hastalık. Doğuştan gelen bu durum genç kızın rahminin gelişimini önledi ve rahimsiz kaldı.

Ölmüş kişinin rahmini aldı

Grace Bell'e ölmüş olan bir organ bağışçısının rahmi nakledildi. Bir süre sonra Grace, hamile olduğunu öğrendi. Ölü rahimden dünyaya gelen bebeği Hugo ismi verildi.

Bu özel bebek, Londra'daki Queen Charlotte's and Chelsea Hastanesi'nde 3,1 kg ağırlığında dünyaya geldi. "İnanılmaz bir şok" yaşadıklarını belirten Grace Bell şunları anlattı:

-"Kendimi dünyanın en şanslı kızı gibi hissettim.

-Bu hayat kurtaran bir bağış değil ama hayat veren bir bağış."

-Teşhis konulduğu andan itibaren, her doğum günümde mumlarımı üflerken, bunu dilerdim - hamileliği deneyimleyebilmeyi. Donörün ailesinin bana ne kadar büyük bir hediye verdiklerini bilmelerini istiyorum. Tüm hayallerimi gerçekleştirdiler, her şey gerçek oldu.”

Bu İngiltere'de ilk, Avrupa'da 3. vaka

Hugo'nun doğumu, İngiltere'de ölü bir donörden alınan rahim kullanılarak gerçekleştirilen ilk doğum, Avrupa'da 3. oldu. Dünya genelinde ölü donörden alınan rahim bağışıyla yaklaşık 25 ila 30 bebek dünyaya geldiği düşünüyor.

Rahim nakilleri hala öncü bir alan ve bunların üçte ikisi canlı donörlerden yapılıyor. İngiltere'de bugüne kadar 5 rahim nakli gerçekleştirildi; bunlardan ikisi canlı donörden, üçü ise ölü donörden yapıldı. İki bebek dünyaya geldi ve üç nakil hastası henüz bebek sahibi olamadı.