Honda'dan motosiklet kullanıcıları için mobil uygulama

Honda, müşteri deneyimini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği 'Honda Yanımda' mobil uygulamasını kullanıma sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, motosiklet kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını tek bir dijital platform üzerinden yönetebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama, servis randevusu oluşturma, bakım, süreç takibi ve yol yardımı gibi temel hizmetleri tek çatı altında topluyor.

Kullanıcıya özel satış ve servis kampanya önerileriyle kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuluyor. Uygulamayı indirip motosiklet doğrulama adımını tamamlayan kullanıcılar, araçlarına ait kullanım kitapçığını uygulama üzerinden görüntüleyebiliyor veya PDF formatında indirerek diledikleri zaman erişebiliyor.

Kendi motosikletleriyle uyumlu orijinal aksesuarları inceleyebilen kullanıcılar, ilgilendikleri aksesuarlar için iletişim formu aracılığıyla yetkili satış danışmanlarından detaylı bilgi alabiliyor.

iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, Honda tarafından gönüllü geri çağırma kapsamında tespit edilen ve yetkili servislerde ücretsiz olarak giderilen teknik durumlara ilişkin bildirimleri de doğrudan kullanıcıya iletiyor.

Ek bir onarım onayla gerçekleştiriliyor

Uygulama sayesinde bakım ve onarım geçmişlerini görüntüleyebilen motosiklet kullanıcıları, diledikleri tarih ve saat aralığını seçerek online servis randevusu oluşturabiliyor. Randevu zamanları, uygulama üzerinden kolayca değiştirilebiliyor veya iptal edilebiliyor.

Motosikletin servisteki durumu ise anlık olarak takip edilebiliyor. Servis sürecinde ek bir onarım ihtiyacı doğması halinde, yetkili servis danışmanı tarafından oluşturulan online iş emri üzerinden onay veya ret işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Honda Yanımda, motosiklet kullanıcılarına günün her saati aktif yol yardım hizmetine tek dokunuşla erişim imkanı sunuyor. Yolda kalınması durumunda uygulama üzerinden çekici hizmetine ulaşılabiliyor ve motosikletin en yakın yetkili Honda bayisine transferi sağlanıyor.

Markanın motosiklet modellerini içeren güncel fiyat listelerini görüntüleyebilen kullanıcılar, bakım, servis kampanyaları ve etkinliklere yönelik bildirimleri de uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve taleplerini dijital olarak hızlı ve kolayca çözümlemek amacıyla hayata geçirilen uygulama, geri bildirimler ve kullanıcı değerlendirmelerine göre geliştirilmeye devam edecek.