İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verip, uyardı

İSTANBULLULAR PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT

Şen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çarşamba günden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek. Önce İç Anadolu sonra Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'yu da kapsayacak. Özellikle çarşamba akşamı ve perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında. Marmara, Ege, Akdeniz bölgesi fazla etkilenmeyecek. Sadece Perşembe günü sabahtan İstanbul'un Anadolu yakasında kar yağışı olabilir"